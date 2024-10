I genitori della II A De Amicis: "26 bambini in un locale non adeguato" FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

Le scriviamo in rappresentanza della classe 2°A della scuola De Amicis di Biella, non avendo ricevuto un riscontro concreto e tempestivo alle problematiche sollevate relative ai locali che sono stati destinati ai nostri bambini.

Come ampiamente noto, per via della ristrutturazione della sede della Scuola in via Orfanotrofio, la scuola è stata spostata (per un tempo indefinito) negli spazi della Biverbanca di via Carso, e, alla classe 2°A, è stato assegnato un locale che non ci sembra adeguato.

La principale motivazione per cui non riteniamo tale spazio consono risiede nel fatto che l’aula in questione è stata ricavata da una sala in origine adibita a sala congressi, con palco ricoperto da moquette rovinata in più punti, maleodorante e sporca.

Il palco in questione occupa circa la metà dell’aula, e vi si accede mediante tre scalini che ne percorrono tutta la struttura. È evidente che la moquette (sporca) possa essere la causa di problematiche allergiche e i gradini di cadute accidentali. Riteniamo che questo locale con palco non sia adatto a ospitare la quotidianità scolastica di 26 alunni: qui i bimbi trascorrono dalle 5 alle quasi 8 ore al giorno, qui studiano, giocano e consumano i pasti, non essendo presente, ad esempio, uno spazio per la mensa.

Purtroppo è impossibile impedire ai bambini di salire su quel palco, i banchi ne sono stati collocati a ridosso e molto ravvicinati tra loro, l’aula è sì la più grande tra quelle messe e a disposizione (data la numerosità della classe) ma al netto del palco la più piccola.

Cogliamo l’occasione per ricordare il grande sforzo fatto dalle insegnanti nella sorveglianza dei bimbi volta a evitare possibili piccoli incidenti, sottolineiamo però che il ruolo del personale docente dovrebbe essere soprattutto quello dell’insegnamento e, va detto, questo contesto rende il tutto più sbilanciato.

Dopo numerose richieste scritte rivolte all’Assessore all’Istruzione, da cui abbiamo ricevuto solo risposte stizzite, provocatorie e non propositive, con la presente quindi richiediamo, all’unanimità, l’immediata rimozione del palco. Naturalmente non temiamo qualche giorno di disagio finalizzato alla risoluzione del problema.

Con la speranza di suscitare una reazione positiva, e immediata, per il bene dei nostri bambini, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti".