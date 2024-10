Natalino Sola racconta la storia dell'automotive a Vigliano Biellese

Giovedì 31 ottobre, alle 17.30, la biblioteca comunale di Vigliano Biellese ospiterà Natalino Sola, per la presentazione del suo volume "La storia dell'automotive a Vigliano Biellese", in dialogo con Donatella Poggi e Adriano Leone. L'autore, viglianese, ci condurrà in un viaggio carico di ricordi attraverso le strade polverose di Vigliano, a partire dal secondo dopoguerra: un viaggio che ripercorre la sua storia personale e, insieme, quella dei luoghi in cui ha vissuto e dei motori di cui è appassionato conoscitore. Passione, amore per le proprie radici, storie delle automobili e del mondo delle officine si intrecciano nella narrazione.

Natalino Sola nasce a Vigliano Biellese il 2 febbraio 1953. Dopo le scuole, inizia a lavorare nell'officina di Franco Ceria occupandosi di automobili e di motonautica. Dal 1977 al 1989 è titolare di una sua propria officina, successivamente e fino all'età della pensione, continua ad occuparsi di automobili ma all'interno di concessionarie di auto. La sua passione per le auto continua tuttora e si affianca a quella per la scrittura.