Consegnato ad ANFFASS l'assegno dell'iniziativa "BIGLIE di PANTANI" del GIRO d'ITALIA

Si é conclusa con la consegna di un assegno simbolico nella sede dell’ ANFFAS l’iniziativa “Biglie Pantani” realizzata da Night-life.it in occasione della “Notte Rosa” del 5 maggio scorso con il supporto attivo di tutte le associazioni di categoria (in ordine alfabetico) ASCOM, CNA, Confesercenti e lo stesso Comune di Biella.



A corredo di quella che è stata la notte dei record con un numero di presenze mai registrate prima in un evento realizzato in una piazza cittadina, l’organizzazione dell’evento aveva pensato di coinvolgere i commercianti biellesi in un’iniziativa volta a raccogliere fondi da devolvere alla struttura che dal 1958 aiuta e supporta le famiglie che si misurano quotidianamente con la disabilità.



Da qui l’idea di creare una biglia che richiamasse quella dedicata al “Pirata” a Imola e che animavano i giochi di bambini e non nelle piste ricavate nella sabbia delle spiagge italiane di qualche anno fa.

Un gadget che fosse tutto biellese a evocare non solo l’impresa che Pantani realizzò sulla salita di Oropa nei 1999 ma che riproducesse la foto che l’indimenticato Giuliano Fighera scattó proprio in quell’occasione.



I commercianti che hanno aderito hanno potuto consegnare un esemplare della biglia a tutti quei clienti che, maggiorando di 1 euro i propri acquisti, avrebbero contribuito a devolvere 50 centesimi (l’intero ricavato al netto del costo di produzione) alla sezione biellese dell’ANFFAS.



Sono state vendute 1531 esemplari per un totale di 765,5 euro che Night-Life.it ha deciso di raddoppiare devolvendo il compenso ricevuto per l’organizzazione e della “Notte Rosa”



“Credo che fosse un atto dovuto - spiega il patron dell’organizzazione Filippo Regis - per ringraziare davvero tutte le associazioni di categoria ed ogni singolo commerciante che ha voluto aderire nonostante il pochissimo preavviso (poco più di una settimana n.d.r.) e il mancato supporto dell’allora assessora che confidavo accogliesse un’idea che, seppur esterna, aveva una finalità mirata solo a fare sistema.

Ognuno di loro ha messo a disposizione il proprio impegno e il proprio entusiasmo e che abbia consegnato una, dieci o cento biglie e’ assolutamente irrilevante perché é la dimostrazione di quello che vado a sostenere da sempre : Biella e i biellesi, se coinvolti in iniziative di qualità, sanno rispondere in maniera eccezionale. La nostra Città e i suoi abitanti non hanno nulla in meno, e non meritano nulla in meno, di quello che avviene in altre realtà anche più grandi della nostra”



La consegna dell’assegno e’ avvenuta alla presenza, (nella foto da destra) da Gionata Pirali (CNA), Maria Teresa Rizza (ANFFAS), Ivo Manavella (Cooperativa Sociale Integrazione Biellese), Filippo Regis (Night-life.it), Michele Orsalla (Confesercenti), Mario Novaretti (ASCOM) e Daniele Ballardin (ANFFAS).