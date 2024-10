A Pollone il primo incontro con i Cittadini voluto dalla Giunta Tha

Si è svolto nei giorni scorsi, presso le scuole del paese di Pollone, il primo incontro organizzato dalla giunta del Sindaco Paolo Tha, aperto alla cittadinanza. Questa iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto costruttivo sulle necessità, i bisogni, i progetti e i risultati ottenuti dalla nuova giunta nei primi mesi del mandato.

L’incontro, fortemente voluto dal Sindaco per dare voce ai cittadini pollonesi, ha visto una partecipazione entusiasta: molte persone hanno preso parte al dibattito, durato circa tre ore, fornendo riscontri positivi e costruttivi. Questo nuovo approccio segna un passo importante verso la creazione di una comunità più unita, favorendo il dialogo e la collaborazione tra cittadini e associazioni locali.

“Credo fermamente che l'informazione e il coinvolgimento siano fondamentali in una comunità – ha dichiarato Paolo Tha. – L'entusiasmo e l'interesse mostrati da tutti i partecipanti durante l’incontro sono stati davvero incoraggianti per il futuro del nostro Paese, dove la bellezza della natura e la vita serena sono i nostri tesori più grandi. Fare squadra, come avevo promesso in campagna elettorale, è il primo impegno della nostra amministrazione. Faremo riunioni periodiche e ascolteremo le esigenze e i suggerimenti dei cittadini per alimentare entusiasmo e senso di appartenenza.”

Durante la riunione sono state illustrate le attività svolte nei primi quattro mesi di mandato, così come i progetti pianificati per il futuro. Sono stati accolti suggerimenti e richieste che verranno analizzate, dando le dovute priorità in base alla disponibilità di bilancio.

Uno dei temi chiave affrontati è stata la creazione di un gruppo di volontari, proposto dalla giunta in campagna elettorale. Dalla scorsa estate, circa quaranta pollonesi si sono uniti a questa iniziativa, dedicando parte del loro tempo a interventi di manutenzione nel paese. Tra i progetti già realizzati, il restauro del parco giochi in piazza San Rocco, la riverniciatura delle panchine nella stessa piazza e, più di recente, lavori di potatura e giardinaggio al cimitero di Pollone. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi di manutenzione nei vari rioni del paese, nei sentieri e nelle aree verdi.

“Sono molto contento della partecipazione di numerosi volontari che ci supportano concretamente per l’abbellimento del paese – ha concluso Paolo Tha. – Queste attività non solo abbelliscono Pollone, ma creano anche momenti di aggregazione e amicizia. Spero che il gruppo cresca ulteriormente in vista di due eventi importanti: l’adunata degli alpini e la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati durante il Giubileo del 2025.”