Tutto esaurito per il Biella Digital Summit: “L’IA per le imprese? Produttività, efficienza e competitività”.

Sono esauriti i posti disponibili per partecipare alla nuova edizione di Biella Digital Summit, l'appuntamento annuale di Unione Industriale Biellese per diffondere la cultura della digitalizzazione nelle imprese, valorizzando in particolare le opportunità e l’impatto che il digitale può generare.

Il tema dell'incontro, in programma martedì 22 ottobre a partire dalle 16.30 a Palazzo Gromo Losa, è l’intelligenza artificiale e vedrà come protagonista Marco Camisani Calzolari.

Sarà possibile seguire Biella Digital Summit in live streaming sul canale Youtube di Unione Industriale Biellese.

Protagonista del Biella Digital Summit è il divulgatore scientifico Marco Camisani Calzolari, che porterà un’ampia visione delle potenzialità che l’intelligenza artificiale ha per le imprese, senza tralasciare l’importanza di individuare e gestire i rischi di una sua applicazione. Offrirà una panoramica delle nuove tecnologie, dimostrando come le aziende manifatturiere possano sfruttare l’I.A. per aumentare la produttività, migliorare l’efficienza e potenziare la competitività, con esempi pratici e storie di successo nel settore, oltre a rispondere alle domande degli imprenditori, con l’obiettivo di aprire un confronto e offrire chiarimenti.

Programma

16.30 - Saluti introduttivi

17.00 - “Le potenzialità dell’intelligenza artificiale per le imprese” a cura di Marco Camisani Calzolari

17.45 - Confronto sull’IA

Dialogo tra Marco Camisani Calzolari e i rappresentanti di alcune Sezioni Merceologiche e Gruppi di imprenditori di UIB

18.15 - I Partner delle imprese per la digitalizzazione nel territorio

18.30 - Conclusioni

Modera l’evento Christian Zegna, Past President Gruppo Giovani Imprenditori di UIB con Delega alla Digitalizzazione.