Bollo auto ibride, stop all'esenzione dal 2025. PD su Cirio: "Saranno i cittadini a pagare le sue scelte sbagliate".

“Dal 2025 non ci sarà più l’esenzione del bollo auto per chi acquista un veicolo ibrido. L’Assessore regionale al Bilancio Tronzano l’ha comunicato, illustrando la variazione di bilancio. Si tratterebbe, secondo le parole di Tronzano, di un’ottimizzazione delle spese. In precedenza chi acquistava un veicolo ibrido era esente dal bollo per 5 anni, mentre dal prossimo gennaio pagherà fin da subito il 50%. Cirio si comporta esattamente come Meloni: fa promesse, ma poi scarica i costi della cattiva gestione del bilancio da parte sua e della sua Giunta sui cittadini. Nel caso del bollo auto decide, da un giorno all’altro, di rompere un patto e ritornare al passato. Certo l’ibrido non è l’elettrico, ma rappresenta, pur sempre un passaggio verso una transizione ecologica più decisa” dichiarano la Consigliera regionale Pd Nadia Conticelli, il Vicepresidente della Commissione Bilancio Fabio Isnardi e la Consigliera regionale Pd Emanuela Verzella, portavoce nella stessa Commissione.

“Fin dai primi atti di questa nuova legislatura – proseguono gli esponenti dem - emerge un’assenza completa di programmazione e una forte incoerenza. Da un lato si criticano le norme europee che accelerano la transizione, dicendo che i costi ricadono sulle fasce più deboli, mentre all’altro si colpiscono queste stesse fasce. Cirio e il centrodestra, del resto, continuano a interpretare le due parti in commedia e a dire tutto e il contrario di tutto. Peccato che saranno ancora una volta i piemontesi a pagare le loro scelte sbagliate”.