Il Bona premia i suoi migliori 99 studenti, ecco chi sono FOTO

Media pari e superiore a 9/10: Sami Nahi 2A, Sofia Santochirico 2A, Matilde Zanchetta 2A, Sofia Forno 2I, Marco Canu 2S, Lodovica Depetris 2S, Jihane Meskine 2SSG, Chiara Gacon 3B, Alessandro Vittorio Gabriele Stigliano 3C, Nicole Salvalaggio 3I, Sara Cervino 3P, Erica Crosa Rossi 4A, Aya El Bouanany 4A, Samuele Pella 4A, Sara Pierro 4C, Giada Crosa 4I, Chiara Saitta 4J,Luca Giovanni Gugliotta 4S, Beatrice Lanzo 4S, Giacomo Sardu 4S, Giulia Sardu 5A, Kheem Kyra Santos 5B, Sofia Agustina Vava 5C, Federica Romano 5I, Riccardo Paradiso 5SSG.

Alunni con media non inferiore a 8/10 che hanno partecipato alle Olimpiadi di Italiano : Giulia Beta Maturata, Sara Cervino 3P, Sara Pierro 4C, Lodovica Depetris 2S; che hanno raggiunto eccellenze linguistiche o informatiche: Valentina Dalla Mora 2S, Tommaso Zambito 4B , Alberto Augusti Maturato, Andrea Canu Inglese , Giorgia Caucino 4B, Vincenzo Contino 4S, Lorenzo Vinci 5B, Riccardo Mazzucco 5A, Lodovica Depetris 2S ;

- hanno contribuito in modo significativo a progetti della scuola : Ajla Kalender 5SSG, Giorgia Caucino 4B, Amalia Borno 4D, Benedetta Ubaldini 4D, Chiara Saitta 4J, Sofia Raniero 4J, Beatrice Lanzo 4S, Valentina Dalla Mora 2S, Douaa Hamdaoui 5SSG, Xhesika Cyrbja 4S, Guendalina Swami Milian 4S, Giulia Agostinetto 4S, Matilde Bertazzo 4S, Giada Manfré 5I, Giorgia Murciano 5SSA, Sofia Mino 5SSA, Federica Romano 5I, Vincenzo Contino 4S, Riccardo Mazzucco 5A, Irene Palermo 2J, Sofia Dari 2J, Daniele Negri 3A, Rodolfo Fogliano 4S, Giulia Stera 4I, Fatima Ezzahra Docimo 4I, Beatrice Bonacci 4I, Veronica Casellato 4I, Ambra Finatti 5B, Gisella Yellena Scarpini 3A, Giada Crosa 4I, Rebecca Bugini 4I, Gaia Palladino 4I, Ginevra Menardi 4I;

- hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo in discipline organizzate dalle Federazioni sportive nazionali Coni: Beatrice Lanzo 4S, Giulia Agostinetto 4S, Alberto Augusti Maturato, Vittoria Cirillo 4I, Lodovica Depetris 2s, Edoardo Chiriac Bogdan 3A, Alessandro Raichert 2Q;

- hanno svolto per tutto l’anno attività di volontariato: Giulia Sardu 5A, Federica Romano 5I, Rebecca Gallotto 3I, Vittoria Andreone 5SSA, Alice Bossi 5SSA, Aya Ennajadi 4A, Riccardo Mazzucco 5A, Miriam Piazza 5J, Elisa Cerri 5J.

Menzioni Speciali: Eleonora Bagatello 5A e Edoardo Lovisolo (Ex 5C) per apprendistato duale e Luca Ballarè per meriti sportivi nazionali di nuoto