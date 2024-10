Viene a trovare un'amica nel Biellese ma è ricercato: arrestato

Nella tarda serata del 14 ottobre, la Sala Operativa della Questura di Biella ha allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Biella avendo appena ricevuto un “alert alloggiati”, ossia una segnalazione di una persona da ricercare registrata in una struttura ricettiva, in questo caso presso un B&B di Cossato, dove poche ore prima aveva preso una stanza un cittadino nigeriano trentanovenne.

I Carabinieri della Stazione di Cossato si sono immediatamente attivati verificando che sull’uomo era pendente dal 2022 un Ordine di esecuzione per la carcerazione della Procura della Repubblica di Sassari, dovendo scontare pochi mesi di arresto, per residuo di pena, per alcuni reati del codice della strada commessi nella città sarda nel 2013, dalla quale si era allontanato rendendosi irreperibile già dal 2018. Contattata discretamente la struttura, è emerso che la prenotazione era stata fatta tramite una piattaforma online, per due notti, con partenza prevista per la mattinata di mercoledì 16.

È stato quindi organizzato un servizio di osservazione per verificare che la persona fosse effettivamente in stanza, dato che la struttura non ha servizio di portierato 24/24, fino a che si è notato del movimento alla finestra. A quel punto i militari sono intervenuti trovando il ricercato in compagnia di una connazionale, ospite del Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Cossato, visibilmente incredulo per essere stato rintracciato: l’uomo ha infatti raccontato di vivere ormai da anni in Francia, e di essere venuto in Italia in autobus per incontrare l’amica di Cossato per un paio di giorni. Arrestato, è stato associato alla Casa Circondariale di Biella.