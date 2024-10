1° raduno della Protezione Civile del Piemonte, oggi una giornata dedicata alle scuole FOTO

"E' stata una mattinata molto piacevole, grazie a tutti". Queste le parole di Cleto Canova Presidente del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile che in occasione del 1° RADUNO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE che si è tenuto oggi venerdì 18 ottobre con la giornata dedicata alle scuole piemontesi ha incontrato gli studenti della elementare di Strona.

"Bambini, ma anche le maestre e il personale della scuola sono stati tutti molto attenti, si sono dimostrati interessati a quello che abbiamo spiegato, è stato davvero piacevole come prima iniziativa di questo genere", conclude Canova.

Obiettivi della giornata sono stati quelli di diffondere un'adeguata cultura di Protezione Civile nelle scuole della nostra regione, quale elemento primario e necessario per la salvaguardia della vita, del territorio e dell'ambiente; far comprendere il ruolo del cittadino “attivo” e informato cioè in grado di prendere decisioni giuste in un contesto di emergenza; indirizzare docenti e studenti verso una maggior consapevolezza dei rischi ambientali (frane, alluvioni, terremoti, …) e antropici (industriale, nucleare,...) connessi al nostro territorio; stimolare interesse verso il volontariato di Protezione Civile attraverso la testimonianza di volontari che svolgono un importante lavoro di prevenzione e soccorso.

La Protezione Civile ha incontrato studenti e docenti degli Istituti scolastici della Regione Piemonte (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado). A Biella gli incontri sono stati a Vigliano e a Biella oltre che a Strona e in diverse altre scuole.

Nel corso dell’incontro sono stati proposti dei concorsi: per la scuola primaria si è chiesto ai bambini di fare un disegno sulla Protezione Civile; Per la scuola secondaria di primo grado si richiede di inventare una mascotte della Protezione Civile e Per la scuola secondaria di secondo grado la restituzione verrà concordata con gli insegnanti delle classi coinvolte.

Per la fine del mese di febbraio 2025 le scuole primarie e secondarie di primo grado sono invitate a restituire i lavori assegnati che saranno sottoposti alla valutazione attenta di una Commissione. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, la restituzione avverrà nel mese di maggio 2025.

I vincitori saranno annunciati durante un evento speciale organizzato per tutte le scuole coinvolte per la fine del mese di 2025, aprile dove saranno premiati tutti gli studenti.