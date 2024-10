Domani i lavoratori di Stellantis incrociano le braccia. In piazza anche "La Lancia di Verrone"

«La Lancia di Verrone, la chiamo ancora così, e non “Stellantis”, società della quale non mi riconosco, è l’unico stabilimento del gruppo in Italia che non fa cassa integrazione e i dipendenti, per fortuna non tutti, gongolano di questa situazione - racconta l’operaio -. Giusto per far loro mettere i piedi per terra, voglio evidenziare il fatto che i nostri maggiori clienti che producono veicoli commerciali leggeri, lo stabilimento ex Sevel di Atessa e lo stabilimento di Gliwice in Polonia, non navigano in buone acque. Il primo dopo anni di record di produzioni continua da giugno a dichiarare settimane di cassa integrazione e il secondo in Polonia che produce gli stessi furgoni (e del quale Stellantis aveva annunciato che non sarebbe entrato in concorrenza e non avrebbe danneggiato la produzione) annuncia di voler eliminare il turno di notte con un esubero di 500 lavoratori. Quindi, detto questo, spero di sbagliarmi ma la cassa integrazione secondo me è prossima anche per i lavoratori del nostro stabilimento. Mi auguro per i giovani che sono in forza allo stabilimento che lo stesso rimanga aperto ancora per decenni (anche se non ne sono così convinto). Tutto questo nel disinteresse generale e nell’assordante silenzio e indifferenza delle pubbliche istituzioni territoriali e regionali».