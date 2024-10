X edizione di Archivi Aperti, porte aperte alla Fondazione Sella

In occasione della X edizione di Archivi Aperti (11-20 ottobre 2024), la Fondazione Sella ti invita a scoprire il prezioso patrimonio fotografico legato all’opera di Vittorio Sella (1859-1943), pioniere della fotografia di montagna, custodito nei suoi archivi. Venerdì 18 ottobre alle 18 una visita guidata ti condurrà in un affascinante viaggio tra le prime fotografie scattate da Vittorio Sella sulle montagne biellesi fino alle sue celebri spedizioni tra Alpi, Caucaso, Himalaya e Alaska. Attraverso un approfondimento sui suoi cataloghi, diari e lettere, potrai esplorare il complesso processo di selezione e pubblicazione delle immagini nei libri e nei bollettini delle spedizioni a cui prese parte, offrendo uno sguardo unico sul legame tra fotografia ed editoria. La visita avrà inizio nel cortile del Lanificio Maurizio Sella, dove potrai scoprire come la fotografia si sia intrecciata con l'industria tessile biellese, e proseguirà con una ricca esplorazione dell'archivio di Sella, che conserva oltre 1.000.000 di fototipi e materiali documentari unici. L'evento è Venerdì 18 ottobre: 18:00 - 19:30 alla Fondazione Sella, via Corradino Sella 10, Biella Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria info@fondazionesella.org Un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo della fotografia d’alta quota e nel processo editoriale che ha dato vita ai racconti visivi delle spedizioni storiche.