Bando Transizione Ecologica: 300mila euro di contributi dalla Camera di Commercio per sostenere l’innovazione energetica e sostenibile delle imprese

Ammontano a 300mila euro le risorse che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mette a disposizione delle imprese del quadrante con il bando “Transizione Ecologica”.

La misura finanzia, in particolare, le spese sostenute dalle imprese per servizi di consulenza e formazione finalizzati a favorire adozione di criteri ESG, interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti Energetiche Rinnovabili e partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili.

Destinatarie delle agevolazioni sono tutte le imprese, di ogni settore e dimensione, con sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; le imprese richiedenti devono essere attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi contributivi.

Le agevolazioni del bando camerale consistono in un contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese ammissibili (non inferiori a 2.000 euro), con un importo massimo della sovvenzione pari a 5.000 euro, elevabile a 7.000 euro nel caso di interventi che includano l’ottenimento di una certificazione.

Sono inoltre previste ulteriori premialità per le imprese in possesso del rating di legalità (500 euro) e per quelle titolari della certificazione di parità di genere (500 euro).

Le richieste di contributo vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ReStart (restart.infocamere.it) entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2025.

L’accoglimento delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse e per ciascuna impresa è ammessa una sola richiesta di contributo.

Testo del bando e modulistica sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it: maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio (e-mail: pid@pno.camcom.it; telefono 0321.338.265/292/257).