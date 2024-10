A Masserano nuovo appuntamento la rassegna “Le parole delle donne”

Prosegue la rassegna “Le parole delle donne” avviata lo scorso luglio dall’Associazione don Vittorino Barale, in collaborazione con la Biblioteca di Masserano.

L’appuntamento di ottobre, previsto per SABATO 19 OTTOBRE alle ORE 18 nella cornice del Palazzo dei Principi, sarà dedicato al romanzo Fotomodella di Elisabetta Valentini per la casa editrice ACCENTO di Alessandro Cattelan.

Elisabetta Valentini ha solo diciassette anni quando la sua esistenza cambia e da timida studentessa di Firenze diventa una modella di fama internazionale. Una nuova vita fatta da voli aerei, servizi fotografici, feste esclusive, vip e celebrità, che lei stessa osserva con stupore ma anche con un certo distacco, protagonista di un mondo che forse non le appartiene. E mentre la sua carriera raggiunge livelli altissimi, per la giovane indossatrice diventa ancora più difficile conciliare i propri impegni con la storia d’amore, travolgente e complicata, che si trova a vivere con un celebre attore italiano. Un nome che nel testo non viene mai citato ma che le cronache del tempo ci svelano essere il grande Ugo Tognazzi.

Uscito nel 1988 nella serie “Mouse to Mouse” curata da Pier Vittorio Tondelli e da allora mai più ristampato, Fotomodella racconta in presa diretta un momento storico per la moda e per la società come la nascita del fenomeno delle top model, e allo stesso tempo ci restituisce l’energia creativa, l’esuberanza e la follia degli anni ’80 al loro apice.