Muzzano, la Pro Loco si iscrive all'Albo Provinciale delle Associazioni Turistiche Pro Loco

La Pro Loco di Muzzano intende iscriversi all'Albo Provinciale delle Associazioni Turistiche Pro Loco e per farlo deve seguire una procedura particolare.

Nel dettaglio, deve essere presentata alla Provincia, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'eventuale iscrizione all'UNPLI.

L'iscrizione all'albo è infatti disposta dalla Provincia, sentito però il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

E proprio in questi giorni il Comune di Muzzano ha espresso parere favorevole visto che storicamente l'ente ha sempre svolto una attività in linea con le finalità di legge, quindi trasmetterà gli atti alla Provincia per proseguire con la domanda.