La festa dei Santi, fiori recisi e crisantemi in vaso

In Italia, la Festa dei Santi è un momento di riflessione, memoria e celebrazione, quindi quale fiore potrebbe rappresentare meglio questo giorno se non il crisantemo, simbolo di vita e morte, di bellezza e dolore?

Nel nostro negozio, che vanta oltre cento anni di esperienza, abbiamo l’onore di offrire un vastissimo assortimento di crisantemi per commemorare questa festa con la dignità che merita.

Con più di venti misure differenti di crisantemi in vaso da Scarlatta piante siamo in grado di soddisfare ogni esigenza e gusto, senza dimenticare fiori recisi e fiori artificiali

I nostri crisantemi in vaso sono coltivati con dedizione, pronti a portare un tocco di eterna primavera nei cuori e nelle case.

Una novità per noi! Abbiamo anche i fiori recisi!

I fiori recisi, aggiunti al nostro assortimento in occasione di questa festività, con la loro freschezza e fragranza sono inoltre un tributo vivente ai cari che non sono più con noi, realizziamo mazzi personalizzati ideali per ogni esigenza.

E per coloro che cercano una bellezza che duri nel tempo anche i fiori artificiali sono una scelta perfetta, perché uniscono l’eleganza alla praticità e alla durata.

Per oltre 100 anni, la nostra famiglia ha selezionato solo prodotti di alta qualità, così come crediamo che ogni dettaglio conti nel rendere omaggio ai nostri antenati.

In occasione di questa festa, vieni a trovarci in via Milano a Biella, scopri la nostra collezione e lasciati guidare dalla nostra esperienza nella scelta del crisantemo che parla al tuo cuore.

Ogni fiore ha una storia da raccontare, e lo staff di Scarlatta piante è qui per aiutarti a raccontarla.

Celebra con noi la Festa dei Santi, e lascia che i crisantemi siano i messaggeri del tuo amore eterno.

Ti consigliamo di prenotare per tempo le tue piante e i tuoi mazzi di fiori, in questo modo potremo servirti al meglio senza farti attendere troppo all’ultimo momento.

Ti aspettiamo!

Via Milano 149 – Biella-Chiavazza

Telefono: 015.33486

Mail: info@scarlattapiante.it