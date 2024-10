Lessona, perde il controllo dell'auto e finisce contro una cabina del gas FOTO

Lessona, perde il controllo dell'auto e finisce contro una cabina del gas: soccorso il conducente (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Perde il controllo dell'auto e finisce contro una cabina del gas. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 16 ottobre, a Lessona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi per la messa in sicurezza del mezzo e dell'impianto, rimasto gravemente danneggiato nello scontro. Presenti, oltre ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Stradale, anche i tecnici preposti per la riparazione della centralina.

Al momento, la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di ripristino. Inoltre, il conducente, apparso in buone condizioni di salute, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per essere sottoposto agli accertamenti necessari.