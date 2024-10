Valle San Nicolao, è tornato il servizio di accompagnamento sullo scuolabus grazie ai volontari

Da circa un mese è ripartito a Valle San Nicolao, con la riapertura delle scuole, il servizio di accompagnamento sullo scuolabus svolta dal Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV, al mattino e al pomeriggio. Si tratta di un’attività che l'associazione svolge attraverso una specifica convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale, fin dal 2007, cioè ininterrottamente da ben 17 anni.

Anche quest’anno, all’andata e al ritorno da scuola, 12 volontarie e volontari si alternano sul pulmino comunale svolgendo compiti di assistenza, accompagnamento e di controllo per i bambini delle scuole del paese, la scuola dell’Infanzia e la Primaria.

“Un caloroso e sentito ringraziamento va quindi a Grazia, Maria, Marilena, Giancarlo, Paola, Sergio, Anna, Isa, Teresa, Simona, Fiorella e Valentina che anche in questo anno scolastico, da settembre fino a giugno del 2025, mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo e la propria disponibilità per questo importante servizio di volontariato a favore dei bambini, della scuola e del paese – spiegano dall'associazione - Questa attività di accompagnamento sullo scuolabus si affianca agli altri numerosi impegni del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV, dalla consegna quotidiana dei pasti a domicilio ai trasporti, dalle attività di animazione e ritrovo settimanale agli accompagnamenti per esami e visite, dai sostegni economici alle persone in difficoltà agli aiuti nelle incombenze quotidiane per tutte le situazioni di bisogno e di fragilità”.

Chi fosse interessato può contattare il Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV al numero telefonico 3481460663 oppure scrivendo una mail all’indirizzo volontariatovalle@gmail.com o ancora contattando direttamente i singoli volontari.