Rugby, BRC, i risultati del fine settimana

UNDER 18

13.10.24 Biella Rugby v Ivrea/Aosta 60-24 (29-7)

Marcatori. Mete: Rava (4), Silvestrini, Maneghetti (2), Pavesi (2), Formigoni. Trasformazioni: Pavesi (5)

Biella Rugby: Maneghetti; Gravinese (41’ Formigoni), Pavesi, Castello (47’ Parnenzini), Rava; Salussolia, Bocchino (47’ Pagliano); Chiorboli, Rossi (cap.), Mosca; Corcoy, Perju; Novani (41’ Curatolo), Bredariol, Silvestrini (47’ Pacchiarotti).

Pietro Giordano, coach: "Buona la prima per i nostri giovani atleti che in casa, alla prima giornata di campionato, conquistano una vittoria a cinque punti. Ottime le manovre offensive e tanto spettacolo, da lavorare in vista della prossima settimana sulla fase difensiva. Morale alto e tante aspettative".

UNDER 14

12.10.24 a Settimo Torinese (TO) Settimo To.se v Biella Rugby 24-52 (12-26)

Marcatori. Mete: Balducci (7), Poli. Trasformazioni: Balducci (6)

Biella Rugby: Gobbi; Succio, Poli, Balducci (cap.), Brunetti; Siletti, Armenia; Paggio, Pavanetto, L. Squara; Mercandino, Bocca, Girardi. A disposizione: P. Squara, Bolzoni.

Edo Romeo, coach: " Partenza in difficoltà con un parziale di due mete a zero per Settimo molto aggressivo nel primo tempo. Abbiamo poi subito risposto bene segnando due mete noi, il primo tempo ci vedeva sotto di risultato. I ragazzi sono tornati in campo molto grintosi e hanno iniziato a giocare molto bene e fino alla fine della partita non hanno mai mollato nonostante la rosa fosse molto corta. Complimenti a tutti, ottimo risultato".