Teamvolley lotta punto per punto, ma Lasalliano si prende tutto.

Era la partita forse più complicata del calendario ed è capitata alla prima giornata del campionato nazionale di Serie B2. Le ragazze del Bonprix TeamVolley hanno provato a loro volta ad essere le “peggiori clienti possibili” (per citare coach Fabrizio Preziosa) del forte Ascot Lasalliano, corazzata appena scesa dalla B1. Le biancoblu hanno lottato in ogni set fino all’ultimo, ma le torinesi hanno fatto valere le loro credenziali. A Moncalieri finisce 3-0, ma di “storia” ce n’è stata eccome.

Coach Fabrizio PREZIOSA: “La trasferta lascia un po’ di amaro in bocca. Per larghi tratti abbiamo giocato alla pari con loro, nel primo e nel terzo set siamo state anche a +6 e +7. In entrambe le occasioni ci siamo fatte rimontare e raggiungere, sprecando il vantaggio. Lasalliano ha vinto con merito. Per portare a casa certe frazioni, in cui la qualità di gioco è alta, bisogna mantenere l’attenzione alta e questo non è stato fatto. Queste squadre ti lasciano giocare, poi mettono pressione e ti tolgono il respiro: se non resisti, ti surclassano. Una cosa che avevamo già visto a Vigevano, a settembre. Stiamo lavorando sul riuscire a mantenere una certa continuità tecnica, quindi bisogna spostare il focus sulla nostra metà campo, sugli errori che facciamo e soprattutto quelli gratuiti, in cui permettiamo all’avversario di uscire con facilità dalle difficoltà. Mi dispiace, perché verrebbe da guardare al bicchiere mezzo-vuoto, con il rammarico per quello che non abbiamo preso. Penso invece che bisognerebbe guardarlo mezzo-pieno, perché per tutta la partita siamo state ad un livello alto, lo stesso di una delle squadre più quotate del girone. Serve lucidità: avremmo firmato per fare questa prestazione, invece potevamo raccogliere di più. Lavoriamo ancora, per essere pronti sabato prossimo in casa contro Lilliput”.

Di seguito il tabellino

SERIE B2 Girone A - 1a giornata

PalaBlu di Moncalieri (TO)

Ascot Lasalliano ToPlay – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

(28-26/25-22/25-23)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Daffara ne, Diego 11, Gualinetti 16, Biasin, Francoli, Filippini 8, Fallarini 5, Bonini 5, Macchieraldo 1, De Carlini ne, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.