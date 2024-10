Cosrab rinnova CDA e Presidente, il 30 ottobre le elezioni

Nell’assemblea dei sindaci convocata per il prossimo 30 ottobre, Cosrab (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) rinnoverà i 6 membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, con l’attuale vertice Salvatore Di Micco che non si ricandida.

“Il mio mandato è scaduto il 4 ottobre - dichiara il Presidente Di Micco – ed ora sono in regime di prorogatio fino alle elezioni del 30 ottobre. Attualmente non ci sono candidature: i sindaci possono proporsi anche durante l’assemblea; mentre consiglieri ed assessori devono presentare la candidatura, previa autorizzazione del loro sindaco”.

“Sono molto soddisfatto di questi due anni di Presidenza, - dichiara Di Micco - che sono stati molto formativi e positivi. Abbiamo realizzato tre obiettivi grazie ai finanziamenti PNRR: abbiamo comprato le calotte per l’accesso controllato (con tessere o applicazione per smartphone) ai bidoni della raccolta stradale; realizzato il nuovo ecocentro di Biella che sarà pronto entro il prossimo novembre e si troverà, come l’attuale, nella zona di Via Candelo; infine acquistato un programma per la gestione del mezzi di Seab”.