Sordevolo, ritardi nella consegna della bolletta dei rifiuti, slittano i pagamenti

In questi giorni il Comune di Sordevolo ha dato comunicazione che a seguito di avvenute segnalazioni agli uffici di ritardi nella consegna della bolletta TARI, il pagamento potrà essere effettuato non rispettando la scadenza segnata sul documento.

In particolare, l'utente avrà la possibilità di procedere con il pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui non venissero consegnate entro il 31 ottobre si prega di telefonare al numero 015 1899506 per accordarsi sull'invio di una copia della stessa.