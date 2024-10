Biella accoglie il DieciDecimi Art Festival: l'arte contemporanea si diffonde in città - Comune di Biella.

Biella si prepara ad ospitare la prima edizione del DieciDecimi Art Festival, un nuovo evento dedicato all'arte emergente e contemporanea che coinvolgerà artisti da tutta Italia. Per due weekend, dal 19 al 20 e dal 25 al 27 ottobre, la città si trasformerà in un palcoscenico per mostre, performance, visite guidate e dibattiti pubblici.

La sede principale del festival sarà Spazio Linea, in via Italia 65, che accoglierà una variegata selezione di opere di fotografia, videoarte, musica e digital art (AI). Il tema centrale di questa edizione, "Le forme dell'abitare", invita a riflettere sul rapporto tra persone e spazi quotidiani, offrendo una nuova prospettiva sulla rigenerazione urbana.

L'ideatrice e direttrice artistica Gaia Zanone ha spiegato l'ambizione del progetto: “Vogliamo far emergere nuove voci artistiche e trasformare Biella in una tela vivente, creando un'esperienza unica di fusione tra pubblico e privato.” Il festival, sostenuto dal Comune di Biella, offrirà un'occasione per discutere la rigenerazione urbana e la valorizzazione del territorio.

Tra le collaborazioni del festival spiccano il FAI Giovani Biella, il Leo Club Biella e Spazio Hydro, che contribuiranno a rendere l'evento un imperdibile appuntamento culturale per la città.