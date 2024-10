Biella, Palazzo Gromo Losa in musica per la Giornata Mondiale dell'Alzheimer.

Mercoledì 9 ottobre alle ore 18:00 a Biella, presso Palazzo Gromo Losa, si terrà un evento speciale in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Protagonisti della serata saranno la musica e la bellezza come strumenti terapeutici per affrontare la malattia e il caregiving.

L'evento vedrà la partecipazione di Katia Ricciarelli, che presenterà “Vi racconto di me, ditemi di voi”, e del regista Flavio Pagano, con il documusical “In principio era il canto”, vincitore del Premio Earth Day 2024. Ad accompagnare l'incontro, le note della chitarra del maestro Espedito De Marino.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.