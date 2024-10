Sagliano, l'ASL Ivrea in visita alla casa-museo di Pietro Micca

La casa-museo di Pietro Micca, a Sagliano, richiama sempre un gran numero di visitatori.

Stavolta è giunta in paese l'ASL Ivrea come riportato sui propri canali social l'amministrazione comunale: “Qualche giorno fa abbiamo avuto il piacere di accogliere un gruppo di persone, coordinate dall'ASL di Ivrea, per una visita alla Casa di Pietro Micca. È stata un’occasione speciale per far conoscere la storia e il coraggio del nostro eroe, un momento di condivisione che ha arricchito tutti i partecipanti. Grazie di cuore all'ASL di Ivrea per averci scelto e a tutti i partecipanti per l’interesse dimostrato”.