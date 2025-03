Torna l’ora legale: avanti le lancette nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo.

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 tornerà in vigore l’ora legale. Alle ore 2:00, le lancette andranno spostate avanti di un’ora, segnando direttamente le 3:00. Si dormirà un po’ meno, ma a partire da domenica avremo giornate più lunghe e luminose, con un’ora di luce naturale in più nelle ore serali. Il cambio d’ora viene effettuato di notte per minimizzare eventuali disagi, soprattutto nei trasporti e nei servizi pubblici. Smartphone, tablet, pc e smartwatch si aggiorneranno automaticamente, ma non dimenticatevi di spostare le lancette su orologi analogici e sveglie tradizionali.

L’ora legale, introdotta stabilmente in Italia a partire dal 1966, nasce con l’intento di favorire il risparmio energetico, sfruttando al massimo le ore di luce durante la bella stagione, tanto da sostenere i consumi di oltre 100mila famiglie del Belpaese. Di contro, si paleseranno i sintomi del jet lag e il cambio dell’ora influenzerà gli equilibri naturali del nostro organismo, nei giorni successivi.

L’ora solare tornerà il 26 ottobre 2025, quando riporteremo le lancette indietro di un’ora. Intanto, ci prepariamo ad accogliere serate luminose, in vista della stagione estiva.