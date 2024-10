A Biella sarà di nuovo Ben Cuncià

Torna uno degli eventi gastronomici più amati del territorio biellese: Ben Cuncià, il festival dedicato alla polenta concia, giunto alla sua settima edizione. Un’occasione imperdibile per riscoprire i sapori autentici della cucina tradizionale e celebrare in compagnia le specialità culturali e culinarie locali.

La formula del festival, che l’anno scorso ha registrato più di 6000 presenze, è sempre la stessa: i ristoranti aderenti offriranno un menu a prezzo fisso per tutti i partecipanti che riceveranno un kit di benvenuto da collezionare. Ci sarà un menu speciale per i bambini e, in alcuni casi, la possibilità di asporto. Quest’anno però, il festival si arricchisce di un’iniziativa speciale: una parte del ricavato sarà devoluta all’associazione Mucrone Local, che si occupa della tutela e valorizzazione del territorio, e sosterrà la sistemazione della Conca di Oropa, uno dei luoghi più suggestivi e preziosi del biellese, nonché tradizionale luogo di nascita della polenta concia.

Christian Clarizio, Presidente della Proloco Biella e Valle Oropa, organizzatrice dell’evento ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di novità per accrescere la popolarità del festival. Quest’anno abbiamo voluto fermarci e ragionare su come la nuova edizione avrebbe potuto dare un contributo ancora più concreto al nostro territorio. L’associazione Mucrone Local ha realizzato negli ultimi anni diversi interventi per preservare la Conca di Oropa, patria della nostra polenta concia. Se, come sembra, nel 2026 ripartirà la nostra amata funivia, ed avremo una conca sistemata per ospitare i turisti riusciremo a valorizzare al meglio il territorio e il lavoro dei ristoratori. Devo ringraziare i nostri partner, in particolare Atl Terre dell’alto Piemonte, Fondazione Biellezza, Formaggi Botalla e Koodit per il grande supporto che ci forniscono nella realizzazione del progetto. Invitiamo tutti all’aperitivo di inaugurazione giovedi’ 24 ottobre presso MEBO dale 19.00 il cui ricavato verrà donato completamente a Mucrone Local”.

Stefano Murdaca, vicepresidente della Proloco, aggiunge: “Per celebrare la collaborazione con Mucrone Local, quest’anno proporremo un kit regalo con un cucchiaio di legno speciale. Presto sarà possibile scoprire i menu dei ristoranti aderenti, che ancora una volta saranno tantissimi, e prenotare il proprio tavolo a Ben Cuncià. Avremo di nuovo il concorso fotografico Ben Cun…cheese, in collaborazione con il fotografo biellese Stefano Ceretti e si potranno acquistare le oramai famose tomette prodotte per noi da Formaggi Botalla. Vi consigliamo di seguire Ben Cuncià sui social per rimanere aggiornati su tutte le novità”.

Marco Bardelle presidente Associazione Mucrone Local: “Non esiste piatto più azzeccato della polenta concia quando si pensa a Mucrone Local e alla Conca di Oropa! È un onore per noi collaborare con Ben Cuncià che ringraziamo per l’idea e soprattutto per credere in noi. Stiamo portando avanti i progetti presentati a Città Studi il 16 aprile e il contributo che riceveremo ci servirà come ulteriore stimolo a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo posti, alcuni sappiamo essere molto ambiziosi ma con l’aiuto di tutti ce la faremo!”.