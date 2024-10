Paolo Scivetti, il ricordo dell'ASL Biella: “Esempio della sua autentica vocazione alla professione di medico”

“Tutta l’Azienda Sanitaria di Biella si stringe con affetto alla famiglia del dottor Paolo Scivetti, che nella sua carriera si è distinto per grande professionalità ed umanità”. Lo scrive la direzione generale sui propri canali social.

E aggiunge: “Sempre disponibile e attento nei confronti dei pazienti, in questi anni ha anche portato avanti con passione progetti innovativi finalizzati alla diagnosi precoce sul territorio. La sua testimonianza in questi ultimi mesi di lavoro in ospedale rappresenta un esempio della sua autentica vocazione alla professione di medico e rimarrà nel cuore e nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui”.