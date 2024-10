Formedil Piemonte, Malgara: "L'edilizia offre grandi opportunità" FOTO e VIDEO

Promuovere, attuare e coordinare a livello regionale iniziative di formazione, sicurezza, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, è lo scopo di Formedil Piemonte. E a Biella il 3 e il 4 ottobre si è tenuta la consulta di questo ente.

Comunicazione, web e sponsor, Orientamento e promozione dell’attività formativa e Azione di contrasto agli Enti di formazione non qualificati sono stati i temi affrontati in queste giornate.

"Il messaggio che vogliamo trasmettere - dichiara prosegue il Presidente Formedil Piemonte Melgara - è che l’edilizia offre grandi opportunità di crescita lavorativa e soddisfazione professionale: il primo passo per avvicinarsi al nostro mondo è proprio un percorso formativo adeguato.”

Dal 1988 il Formedil Piemonte coordina le Scuole Edili provinciali nell'attività di formazione per il settore edile, che solo in Piemonte rappresenta il 9,7% del PIL e il 19,4% degli addetti nell'industria. In Piemonte ed in Valle D’Aosta sono operanti 9 scuole che complessivamente erogano corsi per un ammontare di circa 46.000 ore di formazione, con una media di 13.000 allievi formati.

Patrick Forgnone, Formedil Biella: "Per noi un momento importante anche per fare conoscere il nostro territorio e le nostre ricchezze".

Anche a Biella il premio "Ediltrophy Progettazioni" 2024, ne parla Fabrizia Previdi