Si rifiuta di servirgli da bere perchè è ubriaco e lui gli sferra un pugno

I Carabinieri nella giornata di ieri domenica 6 ottobre sono intervenuti a Biella, in una pizzeria, per riportare la calma in seguito a una lite.

Stando alla ricostruzione dei fatti sembra che un dipendente di un locale che si trova in piazza Martiri si sia rifiutato di servire da bere a un uomo che era visibilmente ubriaco, e al suo rifiuto questo, un uomo senza fissa dimora, gli abbia sferrato un pugno.

I presenti hanno chiamato anche il 118 che ha trasportato il malcapitato al pronto soccorso per la medicazione.