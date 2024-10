Alpini, grande attesa a Biella per la presentazione ufficiale del logo dell'Adunata 2025

C'è grande attesa e curiosità in tutto il Biellese per l'arrivo dell'Adunata Alpina. Allo stesso tempo, anche per la presentazione ufficiale del logo della manifestazione, in programma nel nostro capoluogo nel 2025.

L'evento è in programma venerdì 11ottobre, alle 10, nei saloni del Circolo Sociale di Biella. Oltre al presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri, saranno presenti il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero, assieme alla guida dell'Adunata Alpini 2025 Srl Maurizio Pinamonti, al governatore del Piemonte Alberto Cirio, al sindaco di Biella Marzio Olivero, al presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e alle più alte cariche istituzionali, civili, militari e religiose del nostro territorio.

Nella stessa sede, verrà ufficialmente costituito il Comitato d'Onore dell'Adunata, composto da presidenti ANA, ANA Biella, Regione, Provincia e primo cittadino della città capoluogo.