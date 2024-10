Candelo, grande successo per la premiazione del Festival "Passi Corti"

Si è conclusa con grande successo la cerimonia di premiazione del Festival "Passi Corti", organizzato dall'Associazione Scuola Aperta (ASA) e della prof.ssa Sara Delpiano con la preziosa collaborazione dei docenti Beatrice Ramazio, Elena Salmistraro, Enzo Leone, Marta Nicolo e Alice Sanca della Scuola Secondaria di Mosso, sostenuti dal Dirigente Scolastico Riccardo Ongaretto dell’ IC Valdilana - Pettinengo.

L’evento ha beneficiato del contributo della Fondazione CRB e dell’azienda Botto Giuseppe che ha offerto i raffinati premi consegnati ai vincitori. Il progetto "Passi Corti" ha rappresentato un percorso formativo e creativo di grande rilevanza per gli studenti della Scuola Media di Mosso, i quali sono stati coinvolti in diverse attività artistiche. Gli studenti delle classi seconde hanno partecipato a un laboratorio di stampa presso la galleria Bibox Art Space di Biella, sotto la guida dell'artista Michela Cavagna, collaborando alla creazione di una parte dei premi assegnati. Inoltre, tutte le classi hanno visionato i cortometraggi in concorso e hanno avuto l'opportunità di selezionare i vincitori, un esercizio che ha stimolato il loro senso critico e accresciuto l'apprezzamento per il cinema.

Un momento formativo particolarmente significativo ha coinvolto le classi terze, che hanno partecipato a un workshop presso il suggestivo Santuario di San Giovanni d'Andorno, dove hanno avuto l'opportunità di apprendere tecniche cinematografiche e teatrali da esperti del settore: Paolo Zanone, direttore artistico di Teatrando, i registi Lorenzo Bussone e Riccardo Poma e Davide Cerreja Fus della Scuola Holden. Questa esperienza ha offerto agli studenti strumenti creativi e tecnici per sviluppare competenze artistiche e di storytelling, rafforzando il loro legame con il mondo del cinema e del teatro. La cerimonia di premiazione, svoltasi nello storico Cinema Verdi di Candelo, ha visto protagonisti proprio gli studenti della Scuola Media di Mosso, che hanno condotto l’evento con grande professionalità ed entusiasmo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Il Festival "Passi Corti" ha premiato i migliori cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie, offrendo loro un importante spazio per esprimere la propria creatività attraverso il linguaggio cinematografico. Tra i vincitori, la Scuola Primaria G. Pascoli di Redona ha conquistato il primo premio nella categoria scuole Primarie con il cortometraggio "Il Viaggio", una toccante esplorazione del tema del viaggio e della scoperta. Per la categoria delle scuole secondarie di Primo Grado, si è distinto il plesso Giovanni XXIII dell’IC Pianezza con l’originale cortometraggio "Al ie no" con un significato profondamente inclusivo, mentre il Liceo A. Avogadro di Biella ha trionfato nella categoria delle scuole secondarie di Secondo Grado con "Una Città di Nome Lucia", realizzato da alcuni studenti del Liceo Scientifico e del Liceo Economico Sociale sotto la guida del prof. Russo.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’annuncio del premio speciale "Cinema tra le Nuvole", assegnato all’Istituto Giustino Fortunato di Rionero in Vulture per il cortometraggio dedicato al Bibliomotocarro della Lucania, che ha commosso il pubblico con il suo impegno nel promuovere la lettura e la cultura nelle zone più remote. Il Festival "Passi Corti" si è rivelato un appuntamento di grande rilievo per la promozione della cultura cinematografica nelle scuola, valorizzando il talento e la creatività di bambini e ragazzi. Grazie all’iniziativa di ASA e del suo presidente Gian Maria Mello Rella e al contributo di un team di docenti appassionati, la prima edizione del Festival Passi Corti ha regalato momenti di ispirazione e ha messo in luce il potenziale e le competenze degli studenti.