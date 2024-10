Da Lione a Roma sulla Via Francigena con l'asinello Esperenza e il cane Stitch, la storia (foto dalla pagina Facebook di Ass. La Via Francigena di Sigerico di Ivrea)

Si può dire tranquillamente che il 2024 sia stato l'anno della Via Francigena. Sono state diverse, infatti, le storie raccontate sulle pagine di Newsbiella.it nel corso dei mesi: dalla coppia di americani vestiti con abiti del '700 passando per le due inglesi giunte da Manchester col cavallo Jacob.

L'ultima, in ordine di tempo, ha visto come assoluto protagonista un pellegrino francescano, originario di Lione, partito da Le-Puy-en-Velay per percorrere il noto tracciato e raggiungere prima la città di Assisi poi la capitale Roma. Assieme a lui l'asinello Esperanza e il cane Stitch. Tutti loro hanno destato curiosità tra gli abitanti di Ivrea e i paesi prossimi al Lago di Viverone, come Cavaglià e Roppolo.

Come riportato in altre occasioni, la Via Francigena richiama ogni anno molte persone: si stima un passaggio di oltre 100 pellegrini, provenienti per lo più dall'estero, come Spagna, Germania, Scandinavia, Regno Unito, Stati Uniti. Ma anche da paesi dell'estremo Oriente, tra cui Corea e Giappone.