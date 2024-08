Coppia di inglesi sulla Via Francigena con il cavallo Jacob, la storia

La Via Francigena continua a far parlare di sé. Soprattutto per i pellegrini che scelgono di percorrerla partendo da molto lontano. È il caso di Flora e Daisy, due inglesi che, lo scorso maggio, sono partite dal sud di Manchester.

L'obiettivo? Raggiungere la capitale d'Italia. Lo riporta il comune di Viverone che le ha immortalate in una fotografia. La curiosità è il loro compagno d'avventura: Jacob, il loro cavallo, guidato da Flora e seguito a distanza da Daisy, a bordo di un camper.

Non è la prima storia raccontata dal quotidiano Newsbiella.it: nelle scorse settimane, avevamo raccontato le vicende di una coppia di americani in cammino con abiti del '700 o di Francesca con la compagnia dei suoi amici più fidati: il cane Rugo e l'asinello Sheldon.

Come riportato in altre occasioni, la Via Francigena richiama ogni anno molte persone: si stima un passaggio di oltre 100 pellegrini, provenienti per lo più dall'estero, come Spagna, Germania, Scandinavia, Regno Unito, Stati Uniti. Ma anche da paesi dell'estremo Oriente, tra cui Corea e Giappone.