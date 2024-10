Valdilana: domenica Trofeo Ermenegildo Zegna gara di Marcia Alpina e regolarità valida come 7° prova di campionato

Il Gruppo Sportivo ERMENEGILDO ZEGNA domenica 6 ottobre sotto l’egida della Federazione Italiana Escursionismo, con il patrocinio del comune di Valdilana organizza il Trofeo Ermenegildo Zegna gara di Marcia Alpina e regolarità valida come 7° prova di campionato.

Alla gara competitiva regionale sono ammessi tesserati FIE (nelle categorie Open Unica, Juniores, CadettiRagazzi, Base) e non tesserati FIE, questi ultimi solo se in possesso di certificato medico per attività agonistica, di cui fornire copia al ritiro pettorali (nelle categorie Open Unica, Juniores, Cadetti-Ragazzi); Alla gara promozionale sono ammessi tesserati e non tesserati FIE (nella categoria Base), liberamente iscritti, individualmente, in coppia o in gruppi familiari fino a 4 componenti, regolamento per la marcia di regolarità promozionale.

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 21 di GIOVEDI 3 ottobre 2024, tramite il sito web www.marciaregolarita.it, sezione “iscrizione gare”, per i tesserati FIE, oppure via e-mail, a cronogarebiellese@gmail.com, per i non tesserati FIE. Per i non tesserati FIE è necessario indicare nome, cognome e codice fiscale di ogni iscritto.

PROGRAMMA ORE 07:30 – ritrovo e ritiro pettorali presso il Centro Zegna, frazione Ferla, località Trivero, 13835 - Valdilana (BI). ORE 08:30 - Partenza primo concorrente individuale o prima coppia/gruppo. LOGISTICA Parcheggio: parcheggio del Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli SpA, frazione Gioia, località Trivero, 13835 - Valdilana (BI). Docce e Spogliatoi: nei locali del Centro Zegna, frazione Ferla, località Trivero, 13835 - Valdilana (BI).

INFORMAZIONI vale.cortese@gmail.com; e.crestani76@gmail.com