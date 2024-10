Parcheggio di via Carso a Biella, Sacco: "Penso che non vi siano dubbi sull'uso pubblico di questa area", FOTO

Il presidente di Confesercenti Angelo Sacco ha scritto un questi giorni una lettera indirizzata al Sindaco di Biella Marzio Olivero e ai sigg. Capigruppo consiliari della città di Biella, in qualità di utilizzatore del parcheggio sterrato di via Carso, come puntualizza lui stesso. Al centro dell'attenzione l'area in questione.

"Scrivo come utilizzatore costante del parcheggio in parte asfaltato e in parte sterrato compreso tra le vie Cernaia, Carso, Bertodano e Repubblica - scrive Angelo Sacco -. Tale parcheggio che ha un evidente uso pubblico 365 giorni all’anno, anche da quando non supporta più l’ospedale degli infermi ora trasferito a Ponderano, versa in uno stato di totale abbandono. Gli automezzi che lo utilizzano lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Siamo in centro città e questo parcheggio è quasi sempre completamente occupato non da residenti ma da coloro che per motivo di lavoro o di acquisti lasciano la propria macchina in centro. Sono al corrente che l’area non è di proprietà comunale; in altre occasioni furono fatti interventi di manutenzione ordinaria, penso a carico dell’amministrazione comunale.

Mi rendo conto che per fare lavori “a casa di altri “occorra avviare una procedura convenzionale supportata da motivazioni pubbliche, ma penso che non vi siano dubbi sull’uso pubblico di detta area. Riusciamo ad attrezzare la Città per la adunata degli Alpini; penso che possiamo anche attrezzare la città per l’uso ordinario della cittadinanza biellese.

Confido nella vostra attenzione a questo problema e nella vostra capacità politica e amministrativa per individuare non solo le difficoltà nella risoluzione del problema ma, invece, le strade per mettere fine a una situazione veramente deprecabile.

Vi ringrazio ancora e attendo fiducioso".