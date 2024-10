Scacchi, al Forum 104 giocatori per il Trofeo Città di Biella: ecco i vincitori

Si è svolto presso il Biella Forum, durante lo scorso fine settimana, il 13° Torneo Internazionale “Città di Biella” di scacchi, alla presenza di 104 giocatori provenienti da varie regioni italiane e anche dall’estero. Il torneo era suddiviso in tre raggruppamenti “Open” dove i giocatori erano ammessi in base alla loro forza di gioco.

Al termine dei cinque incontri previsti, nell’Open A (quello con i giocatori più forti) la vittoria è andata al Maestro aretino Federico Madiai con 4 punti su 5. Il Maestro Madiai, alla sua ottava partecipazione a Biella, ha terminato imbattuto con tre vittorie e due patte, staccando di mezzo punto un terzetto composto dal Maestro valdostano Davy Marguerettaz (secondo), dal Candidato Maestro genovese Tommaso Bricola (terzo) e dal giovane Candidato Maestro cossatese (quindici anni oggi, auguri!) Erick Marangone. Quinto a tre punti il Candidato Maestro biellese Matteo Sunder.

Nell’Open B la vittoria è andata all’iraniano Fahrad Ekrami Talab, che ha vinto tutti gli incontri disputati (5 punti). Ekrami Talab, seconda volta a Biella, ha così migliorato il settimo posto del 2022; alle sue spalle si è classificato un gruppo di quattro giocatori, distanziati di un punto. Primo tra di loro (e quindi secondo assoluto) il Candidato Maestro genovese Claudio Pedemonte, che a Biella mancava da dieci anni. Menzione particolare per il terzo posto di Ria Arun, giovanissima scacchista milanese che all’inizio dello scorso mese di luglio ha vinto i Campionati Italiani Assoluti Under 10 (“Assoluti” significa che ha giocato nel torneo “maschile”, risultando più brava dei maschietti) e anche a Biella ha mostrato il suo innegabile talento. Quarto posto per un altro socio dello Scacchi Club Valle Mosso, il tollegnese Giacomo Ghiardo, e quinto per il lombardo Carmelo Papale. Tra i biellesi, buon torneo per i candelesi Enrico Rocchi e Marco Squara (3,5 punti).

L’Open C ha visto invece fino alla fine una sfida tra giovani e giovanissimi. L’incontro decisivo è stato tra il torinese Giuliano Mastroleo Re (classe 2011) ed il vercellese Gabriel Zanello (classe 2010), che avevano fino ad allora vinto tutti gli incontri. Ed è stato Mastroleo Re a vincere la sfida e, con essa, anche l’Open C. La sconfitta ha comunque consentito a Zanello di terminare terzo con 4 punti, superato in classifica solo dal vigevanese Francesco Vinci (classe 2012) con 4,5 punti. Al quarto posto troviamo uno dei pochissimi “meno giovani” nelle parti alte della classifica: con 4 punti è il biellese Domenico Cognata, ma già alle sue spalle ecco altri giovani, come il diciannovenne vercellese Pietro Cernusco, in assoluto al suo primo torneo. Ottimo debutto anche per il viveronese Luca Montagnoli, che ha chiuso con 3,5 punti.

Alla premiazione ha preso parte il Sindaco di Biella Marzio Olivero, che ha rivolto parole di ringraziamento allo Scacchi Club Valle Mosso, nella persona del suo Presidente Elisabetta Celitoso, per l’attività svolta e per l’organizzazione ultradecennale del Torneo Internazionale. A sua volta il Presidente ha ringraziato il Comune di Biella per la disponibilità dell’impianto sportivo, che è stato molto apprezzato dai giocatori presenti. L’appuntamento è per l’edizione numero 14, dal 26 al 28 settembre 2025.