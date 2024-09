Basso Biellese, dal 1° ottobre cambio medico per i cittadini di Benna, Verrone, Massazza, Villanova

Dal 1° ottobre andrà in pensione il Dottor Marco Turotti, medico di medicina generale in servizio a Benna, Verrone, Massazza, Villanova Biellese.

I pazienti del Dottor Turotti, che in questi giorni hanno ricevuto comunicazione dall’ASL Biella, potranno scegliere un nuovo medico scrivendo mail a distretto.biella@aslbi.piemonte.it , oppure accedendo con SPID al link http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/642-cambio-medico-di-famiglia , oppure presentandosi agli sportelli Centro Unico Prenotazione di ASL

Nel frattempo, saranno attive visite con medici di continuità assistenziale presso gli ambulatori di Verrone (Piazza Marandono 1), Benna (Via Zumaglini 5) e Massazza (Via Castello 3), con prenotazione (dal lunedì al venerdì con orari 8-11 e 14-15) allo 01515159475. E presso le guardie mediche dell’ospedale di Biella e di Cavaglià (Via Giuseppe Pella 6/A) tutte le notti dalle 20 alle 8, il sabato, la domenica, i festivi e prefestivi (orario 8-20), contattando il numero 116117.