Obiettivo Sabato al Castello di Cerrione: un viaggio nella storia.

Si ritiene che la prima fortificazione di Cerrione risalga al X-XI secolo: al 1165 risale il documento di infeudazione agli Avogadro. Il castello subì notevoli rimaneggiamenti e ampliamenti nel corso dei secoli. Dal ‘600 iniziò il declino del castello che, perdendo la propria funzione difensiva, venne adibito ad abitazione privata compromettendone l'aspetto originario. Domina l'altura la torre centrale poligonale con merlature ghibelline, circondata da una serie di mura diroccate in seguito ad un bombardamento tedesco avvenuto nel 1944, quando era occupato dai partigiani. Oggi è diventato sfondo romantico per matrimoni e cerimonie grazie alla Tenuta Castello e centro sportivo d’eccezione per appassionati di golf.

Link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/la-pianura/nggallery/album/castello-di-cerrione

Lo scatto

L’obiettivo è stato impostato un’apertura media del grandangolo, essendo piuttosto distanti dal soggetto.

I parametri

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 24-120; f 13; 1/320 sec.

1/1000 sec.

Apertura Zoom 31 mm