Un biellese alla Milano Fashion Week, parla il maestro Lino Spina: “Ecco le tendenze della moda donna”

Da pochi giorni si è conclusa l'edizione 2024 della Milano Fashion Week, uno degli eventi più importanti relativi al mondo della moda, assieme a New York, Londra e Parigi. Un appuntamento di livello mondiale che richiama ogni anno artisti e stilisti da ogni angolo del globo.

Tra gli spettatori era presente anche un biellese: Lino Spina, maestro modellista e sartoriale biellese, da sempre promoter del Made in Italy, stimato e apprezzato consulente e project manager presso aziende su tutta la filiera dell’abbigliamento, che ha assistito in prima persona alle tendenze del prossimo anno, con le sfilate primavera/estate degli abiti rivolti ad un pubblico esclusivamente femminile. Già qualche settimana fa, aveva preso parte ad un simile evento anche a Dalian, nella regione di Liaoning, in Cina.

“Il trend richiama quello già presentato in estate: texture ricche con accenni nostalgici agli anni '80 – spiega il maestro biellese – Si assiste, infatti, ad un ritorno del Boho Chic, ossia uno stile bohème molto leggero e pulito ma affascinante e intrigante allo stesso tempo, che punta ad esaltare la sagoma di chi veste l'abito. Un look perfetto per ogni occasione, anche se può sembrare inaspettato. Nato negli anni '70 e tornato in auge nel 2000, il Boho Chic ha fatto la sua ricomparsa in grande stile, con vestiti fluttuanti e suggestivi”.

Molta attenzione viene rivolta alla sostenibilità. “I grandi marchi della moda - afferma Spina - guardano con sensibilità e attenzione ai grandi temi del cambiamento climatico, come la sostenibilità. Da dopo il Covid, queste materie hanno trovato terreno fertile si sono diffuse in tutto il mondo”.

Giacche destrutturate, gonne rigonfiate, coste larghe, trama grossa della maglieria, vita alta, stampe animalier, taglie oversize sempre più accentuate: tutti aspetti riscontrati sulla passerelle che “simboleggiano – secondo Spina – una donna pienamente consapevole di sé, pronta ad affrontare le sfide del quotidiano e del domani”.