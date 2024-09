A Biella dal 6 dicembre la mostra UPLANDS&ICONS dedicata a Steve McCurry, FOTO

Biella Città Creativa Unesco accoglie dal 6 dicembre 2024 la mostra UPLANDS&ICONS dedicata a Steve McCurry, tra i più famosi e apprezzati fotografi del nostro tempo.

I 128 scatti allestiti a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, fino al 18 maggio 2025, sono raccolti in due sezioni: nella prima, le fotografie realizzate nelle così dette “Terre Alte” - le UPLANDS - dal Tibet all’Afghanistan, dalla Mongolia al Giappone, dall’Etiopia alla Birmania, dal Nepal al Brasile; nella seconda, le foto più rappresentative di McCurry - le ICONS: tra queste, il famoso ritratto della ragazza afgana dagli occhi verdi, scattato del 1984 in un campo profughi di Peshawar, che ritrae Sharbat Gula. La foto diventata simbolo globale della condizione dei rifugiati colpisce per lo sguardo intenso e penetrante della giovane, alla quale poi McCurry non ha mai fatto mancare il sostegno, aiutando lei e la sua famiglia nel 2021 a scappare dall’Afghanistan.

Il progetto espositivo, a cura di Biba Giacchetti, racconta l’essenza incontrastata delle montagne, la vita che oscilla tra pericolo e risorsa, i luoghi distanti accomunati da una struggente bellezza; e poi porta il visitatore tra i ritratti dei guerriglieri afgani, dei pastori tibetani, delle tribù africane e dei volti assorti delle giovani donne in terre lontane e sconfinate.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la sua società strumentale Palazzo Gromo Losa srl, dopo il grande successo raggiunto con la mostra “Jago Banksy Tvboy”, sono orgogliose di presentare un nuovo straordinario progetto espositivo: Steve McCurry, uno dei più grandi fotografi viventi, porterà a Biella le sue immagini di montagna e una serie di ritratti iconici – commenta il Presidente Michele Colombo – Questa mostra si inserisce in un ampio lavoro di sviluppo

territoriale e punta a portare a Biella flussi importanti di visitatori che potranno scoprire e apprezzare il nostro bellissimo territorio, un grande lavoro di squadra. Un progetto costruito con il Comune di Biella e con Biver Banca - Gruppo Banca di Asti, main sponsor dell’iniziativa, affidandosi ai professionisti di Creation per un’iniziativa in linea con i temi e i progetti legati a Biella città creativa Unesco e che sarà una grande vetrina per la città e il territorio anche grazie a uno speciale contest fotografico che inviterà al viaggio e alla scoperta del Biellese.”

“A Biella, Città Creativa Unesco, nella splendida cornice del borgo medievale del Piazzo – la parte alta della città – tra le mura dei prestigiosi Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, viene allestita un’importante mostra di Steve McCurry, fotografo di fama mondiale che, attraverso più di cento scatti e installazioni video di interviste inedite, sintetizza in modo compiuto l’originalità della sua opera. L’impegno per la realizzazione di grandi eventi culturali che ci vede partner insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca di Asti – dice il Sindaco di Biella Marzio Olivero – favorirà certamente il successo di questa eccellente iniziativa che offre al pubblico un’occasione unica di approccio estetico e conoscitivo a straordinari angoli della realtà attraverso il mezzo fotografico. La condivisione di ambiziose attività culturali favorisce in modo naturale una positiva promozione della città e del suo territorio, producendo curiosità, interesse e attrattività. Da cosa nasce cosa, e anche da questa straordinaria opportunità espositiva potranno venire nuovi stimoli ad ampliare la nostra rete di relazioni in un più vasto orizzonte culturale.”

"Siamo entusiasti di collaborare con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la realizzazione di una mostra dedicata a uno dei più celebri fotografi del nostro tempo" – afferma Umberto Pastore, Amministratore delegato di Creation. “La possibilità di allestire 'Steve McCurry. Uplands&Icons' nei due magnifici palazzi di Gromo Losa e Ferrero segna un ulteriore passo in avanti per posizionare Biella come sede di mostre internazionali di grande prestigio. Questa iniziativa offrirà al pubblico un’esperienza unica attraverso le straordinarie immagini del fotografo statunitense, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla crescita culturale della comunità. Le opere di McCurry suscitano sempre forti emozioni, e il progetto che esplora le molteplici dimensioni delle Terre Alte, presentando scenari, persone, culture, si integra perfettamente con un territorio, il biellese, che fa del paesaggio un suo punto di forza”.

Organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Palazzo Gromo Losa srl, Creation (con Rjma partner di progettazione e Promos partner per la comunicazione) in collaborazione con il Comune di Biella, Città Creativa Unesco, Polo Culturale di Biella Piazzo e Palazzo Ferrero Miscele culturali, grazie al sostegno di Banca di Asti, da un progetto di Orion57, la mostra è una nuova occasione per far conoscere al grande pubblico la città di Biella, ricca di bellezza e di proposte culturali.

LA MOSTRA

La straordinaria carriera di Steve McCurry decolla con un reportage sull’invasione sovietica dell’Afghanistan.

Ancora giovane, il fotografo partì travestito in abiti locali, senza documenti, armato solo di un coltellino svizzero e delle sue macchine fotografiche, nascoste in un sacco di tela, per unirsi a un gruppo di Mujaheddin per settimane, valicando montagne, in estenuanti marce con i climi più estremi, per raggiungere le alture dove i guerriglieri resistevano grazie alla conoscenza dei territori.

Tornato a casa con i rullini cuciti negli abiti, il reportage narrò per primo al resto del mondo la situazione in Afghanistan, e la missione gli valse il premio Robert Capa Gold Medal e la fama mondiale: nei suoi scatti il popolo afgano emerge dotato di una determinazione incrollabile, eppure sempre gentile e saldo.

Anche nella sua indagine sul Buddismo, sono di nuovo le altitudini asiatiche che accompagnano McCurry nelle sue indagini. Il rapporto con il popolo tibetano, con quei volti “che hanno proporzioni diverse, colori, misure - ricorda il grande fotografo - ma soprattutto la capacità di raccontare un’esistenza, una condizione di vita”, è un’esperienza fisica che narra una storia di dedizione e spiritualità̀, un contrasto profondo con la vita moderna e il mondo esterno, che McCurry restituisce sapientemente in alcuni scatti tra i più belli e impressionanti.

È a questo spirito della montagna, alla sua sacralità, ai suoi paesaggi e abitanti che la mostra è dedicata, attraverso la narrazione dei viaggi di McCurry, dall'Afghanistan al Tibet, dalla Mongolia al Giappone, dal Brasile alla Birmania e poi ancora nelle Filippine, in Marocco e nello Yemen; a Palazzo Gromo Losa oltre 100 immagini che spaziano dalle prime missioni fino alle più recenti tappe della sua instancabile esplorazione del mondo.

Un resoconto attraverso paesaggi sconfinati, volti segnati, sguardi intensi, simbiosi tra popoli e animali che assumono ruoli determinanti per garantire l’umana sopravvivenza.

Alle sue foto più conosciute, alle sue Icons è poi dedicata la sezione allestita a Palazzo Ferrero, con oltre 20 scatti straordinari, corredati da una ampia documentazione biografica e da una serie di video in cui il fotografo racconta le massime alla base della sua straordinaria carriera.

La mostra è infine arricchita da una audioguida in italiano e in inglese e da un catalogo, a cura di Biba Giacchetti, realizzato per la mostra biellese da Orion57, Creation, Palazzo Gromo Losa srl.

In occasione della mostra "Steve McCurry. Uplands&Icons", Palazzo Gromo Losa e Creation lanciano il contest fotografico "In Montagna", aperto a fotografi professionisti e amatori. Dal 6 novembre 2024 al 6 marzo 2025 ciascun partecipante potrà condividere i propri scatti che abbiano come tema le “Persone”, i “Paesaggi” e i “Viaggi” della montagna. La giuria, che sarà presieduta eccezionalmente da McCurry e conterà membri esperti tra cui la curatrice Biba Giacchetti, avrà la possibilità di selezionare e premiare un’ulteriore fotografia che si contraddistingua per la capacità di raccontare in modo significativo il territorio biellese, dai suoi abitanti ai suoi paesaggi, dai sapori alle tradizioni. I vincitori vedranno le proprie fotografie esposte dal 18 aprile al 18 maggio 2025 presso una delle due sedi, riceveranno il catalogo della mostra autografato da McCurry e due biglietti d'ingresso.

È previsto un evento speciale all’inizio dell’anno 2025 con Steve McCurry in presenza a Biella, seguiranno ulteriori informazioni e dettagli.

Inoltre, per favorire la presenza degli studenti di ogni ordine e grado, è stato deciso di concedere la gratuità per l’accesso alla mostra alle scuole.

INFO

Mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”

6 dicembre 2024 – 18 maggio 2025

Palazzo Gromo Losa (Corso del Piazzo, 22/24 - Biella) e Palazzo Ferrero (Corso del Piazzo, 29 - Biella)

Orari di apertura

Mercoledì e giovedì 15.00-19.00

Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00

1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 20, 21 e 25 aprile, 1° maggio 10.00-19.00, 25 dicembre chiuso.

Biglietteria a Palazzo Gromo Losa

Biglietto unico d’ingresso per le due sedi espositive Intero: 13,00 € / Ridotto: 10,00 €

Ridotto : Under 25, over 65, gruppi di almeno 12 persone, studenti universitari con tesserino, Soci FAI, Amici di Castelli Aperti, Soci Plein Air, CartaEffe Feltrinelli, AIGO Card e Soci AIGO, clienti Banca di Asti/Biver Banca se usano carta/bancomat (almeno 2 persone), Soci Nova Coop, Soci UPBEduca, dipendenti Città di Biella, biglietto concerti Fondazione Accademia Perosi

Gratuito : Under 6, disabili + 1 accompagnatore, insegnanti se accompagnano una classe, Abbonamento Musei Piemonte Valle d'Aosta, Voucher Museo Banca di Asti, giornalisti con patentino, guide turistiche con patentino, scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia.

Prenotazione gruppi e scuole (in orario/extra orario mostra): mccurry.biella@coopculture.it

www.liveticket.it/mccurrybiella

Sul sito www.comunitacreativa-biella.it/ tutte le attività della campagna BIELLA CITTÀ CREATIVA, la possibilità di partecipare al sondaggio sulla creatività e avere il biglietto di ingresso ridotto alla mostra.