Puliamo il Mondo, iniziativa a favore dell'ambiente anche a Biella FOTO

Se la rigenerazione urbana passa anche attraverso le attività di plogging portate avanti nei quartieri e nelle zone più degradate, periferiche o trascurate delle città, l'iniziativa “Puliamo il Mondo!” ha sicuramente raggiunto il suo obiettivo. Pace, Ambiente e Comunità sono i tre concetti-chiave che hanno fatto da filo conduttore all'evento organizzato al Villaggio Lamarmora dalla Cooperativa Maria Cecilia, in collaborazione con il progetto regionale “N.O.I. per la Casa”, “Custodi del Bello” e Caritas Biella.

Venerdì 20 settembre scorso, a partire dalle 9 del mattino, con ritrovo davanti allo sportello di N.O.I. per la Casa, in Corso 53° Fanteria, una quindicina di volontari si sono dati appuntamento per la riuscita della manifestazione che si inserisce nel contesto della campagna internazionale “Clean up the World”, una vera e propria mobilitazione civile che ogni anno tocca oltre 130 Paesi. Dieci sacchi pieni zeppi di rifiuti sono il bottino messo a segno dai volontari, che hanno ripulito le aree precedentemente individuate dagli organizzatori, dimostrando una volta di più che basta un po' di buona volontà e d'impegno per contribuire fattivamente al benessere della propria comunità.

L'iniziativa di plogging, lanciata nei giorni precedenti attraverso i canali social, si è conclusa intorno alle 12, quando i volontari si sono trasferiti in via Seminari, dove hanno potuto consumare in allegria il pranzo di comunità. Palpabile la soddisfazione degli organizzatori: «Caritas Biella, seguendo lo spirito animativo che la contraddistingue, ha fortemente voluto questa giornata di condivisione e fraternità, sentendosi parte di una comunità attiva, fatta di persone e relazioni. Il desiderio è che da questa iniziativa si possa arrivare a coinvolgere sempre più persone e organizzazioni per creare un clima di pace e collaborazione».

«La giornata di pulizia del quartiere ha visto la partecipazione attiva dei residenti e dei volontari della comunità locale - commentano dalla Cooperativa Maria Cecilia -. L'iniziativa ha avuto come obiettivo non solo la pulizia degli spazi pubblici, ma anche la promozione dei valori di collaborazione, rispetto per l’ambiente e cura del territorio, fondamentali per la nostra Cooperativa. La giornata di pulizia del quartiere, infatti, non è solo un atto simbolico, ma una manifestazione concreta della nostra missione di promuovere il senso di appartenenza e la consapevolezza del bene comune. Grazie a Caritas Biella e al progetto N.O.I. per la Casa abbiamo potuto agire insieme per migliorare la qualità della vita del quartiere. Continueremo a proporre iniziative come questa, mirate a rendere il Villaggio Lamarmora un luogo più vivibile, sicuro e accogliente per tutti, con la convinzione che il cambiamento parte sempre dal coinvolgimento attivo di ciascuno».

“N.O.I. per la Casa” è un progetto finanziato dalla Regione Piemonte con lo scopo di attivare nuove politiche di quartiere e innescare una rigenerazione socioeconomica attraverso il costante coinvolgimento della popolazione residente, con particolare riguardo ai soggetti più fragili, come anziani, bambini e disabili.