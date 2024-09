Addio Franco Prina Cerai, la Confartigianato di Biella ricorda con commozione il suo Presidente

Lutto nel Biellese per la morte di Franco Prina Cerai, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. A ricordarlo, in una nota, il presidente Cristiano Gatti, assieme al direttore Massimo Foscale e a tutti i collaboratori di Confartigianato Biella.

“La Confartigianato Biella si unisce con profonda tristezza al dolore per la scomparsa di Franco Prina Cerai, figura di spicco che ha segnato la storia dell’ organizzazione con il suo impegno instancabile e la sua visione lungimirante – si legge - Nel corso degli anni in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente di Confartigianato, Franco Prina Cerai ha saputo guidare la nostra comunità di artigiani con grande professionalità, dedizione e umanità. Sotto la sua leadership, sono stati promossi progetti innovativi, sempre con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’artigianato, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio”.

“Il suo operato è stato caratterizzato non solo da una straordinaria capacità gestionale, ma anche da una visione inclusiva e partecipativa – prosegue - E’ stato un esempio di integrità e dedizione al servizio della collettività, impegnandosi a far crescere l’organizzazione in un’ottica di innovazione e sostenibilità. Il suo carisma e il suo profondo senso di responsabilità hanno ispirato intere generazioni di imprenditori e artigiani, lasciando un’eredità che continuerà a essere un punto di riferimento per tutti noi. Nel ricordarlo, non possiamo non sottolineare anche il suo straordinario valore umano: una persona capace di ascoltare, di comprendere e di agire sempre nel migliore interesse della comunità artigiana. Il suo sorriso, la sua cordialità e il suo spirito di collaborazione rimarranno impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco”.

“La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma il suo esempio continuerà a vivere nei cuori di tutti noi e nelle iniziative che portano avanti i suoi ideali – spiegano - In questo momento di lutto, la Confartigianato si stringe con affetto attorno alla famiglia di Franco Prina Cerai , condividendo il dolore di questa incolmabile perdita”. Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 17.30, nella cattedrale di Biella. Sempre in Duomo sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di domani, 27 settembre.