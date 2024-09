Viverone a fianco della natura, tre appuntamenti da non perdere

Anche quest'anno il comune di Viverone aderisce all'iniziativa “URBAN NATURE 2024: la Natura si fa cura”, con la distribuzione della Erica-Calluna, nuova pianta-simbolo scelta.

“Con questa edizione il WWF vuole presentare al pubblico le attività dell'Associazione e promuovere il sostegno a progetti dedicati alla tutela della natura in Italia, supportando progetti di educazione al valore della natura negli spazi urbani per il nostro benessere e la nostra sicurezza e per la lotta al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico - Si legge nella nota del Comune – oltre a supportare progetti nelle città e nelle oasi WWF per espandere e rafforzare la natura nelle aree urbane a beneficio soprattutto dei più giovani e dei più anziani”.

Gli appuntamenti sono venerdì 27 settembre, dalle 15.30 alle 16.30, nella scuola di Viverone; sabato 28, dalle 10 alle 12, in piazzale Mirafiori; domenica, dalle 14 alle 18, all'Info Pointi sul lungo lago.