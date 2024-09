Elvira Federico, "Ragazzi, attenzione ai falsi miti!" VIDEO

"Ragazzi, attenzione ai falsi miti!". Mamma, farmacista, fashion blogger, influencer con 126 mila follower su Instagram, Elvia Federico da 4 anni vive e lavora nel Biellese e mette in guardia i ragazzi.

"Non si può vivere facendo solo l'influencer, ragazzi studiate! Bisogna laurearsi e impegnarsi, io nella vita sono un dottore e sono felice di comunicare agli altri anche quello che faccio quello che amo, ma la prima cosa è pensare al vostro futuro, al lavoro che vorreste fare. Anche per fare l'influencer non puoi improvvisarti, ci sono determinate regole da seguire e sapere come comportarsi".