Da farmacista a influencer, Elvira Federico ha scelto di vivere a Biella e si racconta ad Alessia Zuppichiatti

La storia è quella di Elvira Federico, dottoressa in farmacia, entrata in punta di piedi sui social, trasformata in breve tempo in una star del web, contando oltre 124mila follower su Instagram, nel suo profilo più affollato.

Identifica la tua nicchia scegliendo un argomento o un settore specifico in cui hai competenze o interesse. La tua laurea potrebbe darti una conoscenza approfondita su un determinato argomento, che potrebbe essere un punto di partenza per costruire la tua identità di influencer. Utilizza le tue competenze acquisite durante gli studi per creare contenuti di qualità. La tua laurea ti ha fornito conoscenze approfondite e competenze specifiche, che puoi condividere con il tuo pubblico attraverso blog, video o podcast. Sfrutta le opportunità di networking. Durante gli studi, o il lavoro, hai avuto l'opportunità di creare una rete di contatti. Utilizza queste connessioni per promuovere il tuo lavoro e collaborare con altre persone nel tuo settore. Il networking è fondamentale per aumentare la visibilità e costruire una reputazione come influencer. Sviluppa una strategia di branding personale. Utilizza le tue competenze di marketing acquisite per creare una forte identità. Definisci il tuo stile, i valori che rappresenti e la tua voce unica. La tua laurea potrebbe averti insegnato come posizionare un prodotto o un'idea sul mercato, e queste competenze possono essere applicate anche alla tua immagine come influencer. Sfrutta le piattaforme di social media. Utilizza le tue competenze digitali per promuovere il tuo lavoro attraverso i social media. Le tue conoscenze acquisite durante gli studi sulla gestione dei social media, l'analisi dei dati o il marketing digitale possono essere applicate nella promozione dei tuoi contenuti e nel raggiungimento di un pubblico più ampio. Ricorda che diventare un influencer richiede tempo e pazienza. Continua ad apprendere, sperimentare e adattarti alle nuove tendenze nel tuo settore. La tua laurea può essere uno strumento prezioso nel tuo percorso, ma è anche importante coltivare la tua creatività e sviluppare la tua voce unica per distinguerti dagli altri influencer.