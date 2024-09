Biella, alla festa dei bambini giochi per 150: boom di donazioni

Il clima non troppo mite di domenica 22 forse non era il più invitante per passare qualche ora all’aperto, ma il richiamo del gioco e del divertimento è stato più forte: così il contatore della Festa dei bambini edizione 2024 è arrivato fino a 150 presenze. Sono bastate a regalare più di un sorriso allo staff di Tuttinsiemeperlavita, da oltre vent’anni in cabina di regia dell’evento di inizio autunno dedicato al Fondo Edo Tempia.

E sono state abbastanza per raccogliere mille euro di offerte: diventeranno una donazione a sostegno del Progetto Bambini, il complesso di iniziative che sostengono le famiglie con minori quando a sconvolgerne la vita e le abitudini arriva un tumore. Chi ha partecipato ha potuto scegliere se mettersi alla prova nelle postazioni dei giochi della tradizione o sperimentare qualche sport, grazie agli angoli dedicati con il Basket Femminile Biellese, la Pietro Micca e il Tennis Tavolo Biella. E per tutte e per tutti il primo premio è stato la merenda.

«La soddisfazione è tanta» dice Donatella Fantone, coordinatrice dell’organizzazione «per aver dato continuità a una manifestazione a cui teniamo e per aver sostenuto, con l’impegno di volontarie e volontari, uno dei progetti più delicati e importanti del Fondo Edo Tempia». Il dopo-festa è anche il momento della gratitudine: va al liceo scientifico Avogadro e ai 24 ragazzi che hanno passato la domenica a collaborare con lo staff, ma anche alle tante aziende che hanno contribuito con offerte e premi. Ecco l’elenco: ZooFamily Animation, Muscato noleggi, Carrefour di Chiavazza, Gelatissimo, Biondi gelato, trattoria Roma, Yogurteria de Gli Orsi, La bottega delle cialde Biella, Fotostudio Biellese, studio di massoterapia Vittorio Donati, gelateria Bertinetti, tabaccheria 33 di Chiavazza, Bottega di Carmen, parrucchiera Pia, Parafarmacia centro commerciale I Giardini, Claire’s Gli Orsi, De Mori, Dolce Manna e Maniscalco.