Brusnengo, educazione e relazione con bambini e adolescenti: l’incontro con il Dott. Alberto Pellai.

Il 28 settembre alle ore 20:30, presso l'Oratorio Don Bosco di Brusnengo, si terrà una serata imperdibile con il Dott. Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e autore di fama nazionale. L'evento, aperto a tutti, rappresenta un'importante occasione per genitori, educatori e tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio le dinamiche educative e relazionali, fondamentali nella crescita dei bambini e adolescenti.

Il Dott. Pellai è una figura di grande rilievo nel campo della psicologia dell'età evolutiva. Medico e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano, ha dedicato la sua carriera allo studio e alla divulgazione di temi legati alla crescita emotiva, affettiva e relazionale dei giovani. Autore di numerosi libri di successo, come la serie di testi educativi rivolti alle famiglie e agli insegnanti, il Dott. Pellai è spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche, e i suoi contributi rappresentano un faro per chiunque si occupi di educazione.

La serata sarà l’occasione per affrontare questioni cruciali legate alla sfida di crescere i figli in un mondo complesso, in cui le famiglie sono chiamate a orientarsi tra nuove tecnologie, cambiamenti sociali e le continue evoluzioni psicologiche dei ragazzi. Un incontro che offrirà spunti pratici e riflessioni utili per migliorare il dialogo e la relazione con i giovani.

Un’ opportunità per ascoltare uno dei più importanti esperti italiani di psicologia infantile e adolescenziale. L'ingresso è libero e l’invito è esteso a tutta la comunità. Vi aspettiamo numerosi il 28 settembre alle ore 20:30 presso l'Oratorio Don Bosco di Brusnengo per una serata di riflessione e crescita condivisa.