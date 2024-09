Dolore per la morte di Gianni Lattieri, il ricordo del Città di Cossato

La notizia della scomparsa di Gianni Lattieri ha gettato nel dolore la comunità di Cossato. Aveva 78 anni ed era molto conosciuto in città.

In queste ore, la società calcistica del Cossato l'ha ricordato sui propri canali social: “L'Asd Città di Cossato esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianni Lattieri e si stringe attorno alla famiglia. 'Nonno Gianni' rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, avranno luogo oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Defendente.