Avis, un successo la serata delle premiazioni: circa 700 i premiati FOTO

Dopo i saluti istituzionali da parte dell'amministrazione comunale di Biella rappresentata dall'assessore e donatore Cristiano Franceschini e della vice presidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, la serata ha preso il via con le premiazioni di circa un centinaio di donatori su circa 700 premiati totali che avranno tempo fino a giugno 2025 per ritirare il proprio distintivo in sede.

Francesco Monteleone e Quinto Mauro Lanza hanno ricevuto il distintivo più alto in oro con diamante per aver superato le 120 donazioni.

Dal palco il presidente di Avis Biella Lorenzo Tivelli ha ringraziato tutti i presenti aggiungendo: "Questa sera abbiamo raggiunto una partecipazione davvero storica e questo fatto deve essere visto come un successo del gruppo che in questi quasi 8 anni di mandato ha, con gentilezza, modernizzato l'Avis ristabilendo un forte legame tra associazione e donatori" per poi concludere l'intervento ringraziando con grande affetto la segretaria organizzativa Federica Provasi per un lavoro dietro le quinte silenzioso e insostituibile e il gruppo giovani, un vero orgoglio per la sezione di Biella.