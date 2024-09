Avis Coggiola, donatori in aumento: quelli effettivi sono ora 172 (foto di repertorio)

Ultimo trimestre molto positivo per l'AVIS Coggiola che sta ricevendo parecchie richieste di iscrizioni alle donazioni. Lo annuncia il presidente Cristian Nichele: “La nota positiva è che oltre ad una crescita continua delle donazioni, + 14 rispetto al semestre 2023 e + 10 donatori rispetto allo stesso anno, ad ora 14 nuove domande sono arrivate al sodalizio, di cui 8 sono di giovani sotto i 30 anni. I donatori idonei effettivi sono ad ora 172 con una percentuale del 45% sotto i 45 anni”.

La sezione inoltre ha stilato gli ultimi appuntamenti del 2024, che vedrà anche la scadenza delle cariche nel direttivo comunale che verrà rinnovato ad inizio 2025. Si parte domenica 6 ottobre quando in collaborazione con la Pro Loco, a Pray, si terrà la seconda camminata in rosa AIRC. Il 13 ottobre la sezione sarà presente alla Festa della Paletta di Coggiola con lo stand associativo e con le informazioni sulla donazione di sangue. Il 1° novembre sarà il turno della tradizionale castagnata avisina, appuntamento fisso da più di 20 anni, e il 23 novembre la cena sociale presso l'asilo Don Fava di Portula Granero che avrà come "antipasto" la premiazione dei soci benemeriti. Seguirà la classica cena conviviale.

Chi volesse chiedere informazioni sulla vita associativa può scrivere al numero 3394521520, inviare una mail a coggiola.comunale@avis.it seguire il sito www.aviscoggiola.com oppure seguire le pagine Instagram e Facebook